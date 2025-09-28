szeptember 28., vasárnap

Tűz

3 órája

Egy szoba lángra kapott Szegeden, de a tűzoltók gyorsan cselekedtek

Tűz keletkezett egy lakóházban vasárnap. A szegedi tűzoltók siettek a helyszínre.

Delmagyar.hu

Tűz keletkezett egy  lakóház szobájában a Dózsa tanyán.

Fotó: KISS ANNAMARIE

Egy nyolcvan négyzetméteres lakóház egyik szobájában égtek a berendezési tárgyak. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral és kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. A munkálatok közben kihoztak az épületből két gázpalackot, amelyeket nem ért hőhatás. Az egységek jelenleg a födémet vizsgálják át – tájékoztat a katasztrófavédelem.

