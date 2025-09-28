Megsemmisült egy gázpalack egy lakókocsiban

Egy lakókocsi és körülötte mintegy nyolcvan négyzetméteren az avar gyulladt ki Tiszasziget tanyasi külterületén.

Fotó: Kiss Annamarie

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a település önkéntes tűzoltóit követően a szegedi hivatásos egységek is a helyszínre érkeztek, egy vízsugárral és kéziszerszámokkal előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. Egy gázpalack megsemmisült a tűz következtében. A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik.