Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

4 órája

Megsemmisült egy gázpalack egy lakókocsiban

A tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

Delmagyar.hu

Egy lakókocsi és körülötte mintegy nyolcvan négyzetméteren az avar gyulladt ki Tiszasziget tanyasi külterületén.

Fotó: Kiss Annamarie

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a település önkéntes tűzoltóit követően a szegedi hivatásos egységek is a helyszínre érkeztek, egy vízsugárral és kéziszerszámokkal előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. Egy gázpalack megsemmisült a tűz következtében. A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

