Megsemmisült egy gázpalack egy lakókocsiban
A tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.
Egy lakókocsi és körülötte mintegy nyolcvan négyzetméteren az avar gyulladt ki Tiszasziget tanyasi külterületén.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a település önkéntes tűzoltóit követően a szegedi hivatásos egységek is a helyszínre érkeztek, egy vízsugárral és kéziszerszámokkal előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. Egy gázpalack megsemmisült a tűz következtében. A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik.
