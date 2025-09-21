Több hektáron ég a legelő Szeged határában, egy istállót is próbálnak menteni a lángoktól

Kigyulladt egy legelő és egy erdő aljnövényzete egy Szeged és Kübekháza közötti területen, a 4302-es út közelében.

Tűz ütött ki Szeged és Kübekháza között. Illusztráció: Tóth Imre

Több hektárra terjedt ki és egy elhagyatott istállót is érint a tűz. A lángokat a szegedi hivatásos és a subasai önkéntes tűzoltók oltják. A helyszínre tart több másik egység és a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – írja a katasztrófavédelem a honlapján.