Tűzeset

47 perce

Több hektáron ég a legelő Szeged határában, egy istállót is próbálnak menteni a lángoktól

Több hektáron pusztít a tűz Szeged és Kübekháza között. Több tűzoltó egység vonult a helyszínre.

Delmagyar.hu

Kigyulladt egy legelő és egy erdő aljnövényzete egy Szeged és Kübekháza közötti területen, a 4302-es út közelében. 

tűz
Tűz ütött ki Szeged és Kübekháza között. Illusztráció: Tóth Imre

Több hektárra terjedt ki és egy elhagyatott istállót is érint a tűz. A lángokat a szegedi hivatásos és a subasai önkéntes tűzoltók oltják. A helyszínre tart több másik egység és a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – írja a katasztrófavédelem a honlapján

 

 

