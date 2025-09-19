Tűzeset
3 órája
Lángokban állt egy autó Szegeden, a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek
Teljesen kiégett egy gépkocsi Szegeden, a tűzoltók megfékezték a lángokat.
Kigyulladt és teljesen kiégett egy autó Szegeden, a Vedres utcában.
A városi hivatásos tűzoltók két vízsugárral előbb megakadályozták, hogy a tűz továbbterjedjen, majd eloltották a lángokat. Az oltás idejére a helyszínre a társhatóság is kiérkezett. A tűzesetben személyi sérülésről nem érkezett hír, a vizsgálat a keletkezés okáról folyamatban van – írja a katasztrófavédelem a honlapján.
Tűzjelzés
4 órája
Nagy volt a riadalom a rókusi Tescoban, mindenkinek el kellett hagyni az üzletet
Lopás
4 órája
Több ezer liter gázolajat csapoltak le a vonatokból, majd kollégáiknak értékesítették
