Tűzeset

3 órája

Lángokban állt egy autó Szegeden, a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek

Címkék#tűzeset#Vedres utcában#tűz#láng

Teljesen kiégett egy gépkocsi Szegeden, a tűzoltók megfékezték a lángokat.

Delmagyar.hu

Kigyulladt és teljesen kiégett egy autó Szegeden, a Vedres utcában. 

tűz
Tűz keletkezett a Vedres utcában, teljesen kiégett egy autó. Fotó: DM

A városi hivatásos tűzoltók két vízsugárral előbb megakadályozták, hogy a tűz továbbterjedjen, majd eloltották a lángokat. Az oltás idejére a helyszínre a társhatóság is kiérkezett. A tűzesetben személyi sérülésről nem érkezett hír, a vizsgálat a keletkezés okáról folyamatban van – írja a katasztrófavédelem a honlapján

 

