Lángokban állt egy autó Szegeden, a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek

Kigyulladt és teljesen kiégett egy autó Szegeden, a Vedres utcában.

Tűz keletkezett a Vedres utcában, teljesen kiégett egy autó. Fotó: DM

A városi hivatásos tűzoltók két vízsugárral előbb megakadályozták, hogy a tűz továbbterjedjen, majd eloltották a lángokat. Az oltás idejére a helyszínre a társhatóság is kiérkezett. A tűzesetben személyi sérülésről nem érkezett hír, a vizsgálat a keletkezés okáról folyamatban van – írja a katasztrófavédelem a honlapján.