Pár hektárnyi terület égett Szegednél

Címkék#tűz#Szeged#tűzoltó

Vasárnap délután csaptak fel a lángok Szegednél.

Delmagyar.hu

Tűz ütött ki körülbelül három hektárnyi területen Szeged külterületén.

Karnok Csaba
Három hektáron égett tűz vasárnap. Illusztráció: Karnok Csaba

Egy cserjésben csaptak fel a lángok délután négy után, vasárnap. A  szegedi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet – tájékoztatott a Katasztrófavédelem a weboldalán.

 

