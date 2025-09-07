Katasztrófavédelem
50 perce
Pár hektárnyi terület égett Szegednél
Vasárnap délután csaptak fel a lángok Szegednél.
Tűz ütött ki körülbelül három hektárnyi területen Szeged külterületén.
Egy cserjésben csaptak fel a lángok délután négy után, vasárnap. A szegedi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet – tájékoztatott a Katasztrófavédelem a weboldalán.
