Háromszáz négyzetméteres tároló lángolt Szegeden – galériával

Korábban beszámoltunk róla, hogy Szegeden, az Új Élet utcában kigyulladt egy körülbelül 300 négyzetméteres tárolóépület.

Tűz ütött ki egy tárolóban Szegeden. Fotó: Gémes Sándor

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gerendák is lángra kaptak, így komoly erőkkel vonultak a helyszínre a város hivatásos tűzoltói. Három vízsugárral fékezték meg a lángokat, miközben több hegesztőpalackot is kihoztak az épületből, ezzel megelőzve a további veszélyt.