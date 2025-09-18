szeptember 18., csütörtök

Tűzeset

6 órája

Háromszáz négyzetméteres tároló lángolt Szegeden – galériával

Címkék#Katasztrófavédelem#tűz#Szeged

Tűz ütött ki Szegeden, az Új Élet utcában, ahol egy 300 négyzetméteres tároló gyulladt ki.

Delmagyar.hu

Korábban beszámoltunk róla, hogy Szegeden, az Új Élet utcában kigyulladt egy körülbelül 300 négyzetméteres tárolóépület. 

tűz
Tűz ütött ki egy tárolóban Szegeden. Fotó: Gémes Sándor

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gerendák is lángra kaptak, így komoly erőkkel vonultak a helyszínre a város hivatásos tűzoltói. Három vízsugárral fékezték meg a lángokat, miközben több hegesztőpalackot is kihoztak az épületből, ezzel megelőzve a további veszélyt. 

Tároló égett Szegeden

Fotók: Gémes Sándor

 

