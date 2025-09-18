Tűzeset
6 órája
Háromszáz négyzetméteres tároló lángolt Szegeden – galériával
Tűz ütött ki Szegeden, az Új Élet utcában, ahol egy 300 négyzetméteres tároló gyulladt ki.
Korábban beszámoltunk róla, hogy Szegeden, az Új Élet utcában kigyulladt egy körülbelül 300 négyzetméteres tárolóépület.
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gerendák is lángra kaptak, így komoly erőkkel vonultak a helyszínre a város hivatásos tűzoltói. Három vízsugárral fékezték meg a lángokat, miközben több hegesztőpalackot is kihoztak az épületből, ezzel megelőzve a további veszélyt.
Tároló égett SzegedenFotók: Gémes Sándor
8 órája
10 órája
