Több száz köbméter hulladék lángolt Szeged külterületén – frissítve

Szeged külterületén, a Komposztáló úton keletkezett tűz, ahol mintegy kétszázötven köbméter szelektív hulladék ég.

A szegedi tűzoltók több vízsugárral és munkagépekkel próbálják megfékezni a Komposztáló úti hulladéktűzet. Illusztráció: Shutterstock

A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a szegedi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral próbálják eloltani a tüzet. A munkát egy vízszállító jármű és két homlokrakodó is támogatja. Az oltás elhúzódhat, így a környéken élőket kérjük fokozottan figyeljenek.

Frissítés: szeptember 30. 7:36

A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szegedi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a lángokat.