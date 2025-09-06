Tűzeset
Fotókon a pusztítás: teljesen kiégett egy vendéglátó épület Apátfalván
Tűz ütött ki Apátfalván. A tűzoltók három vízsugárral oltották a lángokat.
A katasztrófavédelem közleménye szerint teljesen kiégett egy negyvennyolc négyzetméteres vendéglátó létesítménynek használt faépület Apátfalván.
A tűz az Aradi utcában keletkezett és az épület környezetében a gazos területre is átterjedt. A makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, három vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.
Vendéglátó épület égett ApátfalvánFotók: Donka Ferenc
