Fotókon a pusztítás: teljesen kiégett egy vendéglátó épület Apátfalván

A katasztrófavédelem közleménye szerint teljesen kiégett egy negyvennyolc négyzetméteres vendéglátó létesítménynek használt faépület Apátfalván.

A tűzoltók három vízsugárral fékezték meg az apátfalvi faépület lángjait. Fotó: Donka Ferenc

A tűz az Aradi utcában keletkezett és az épület környezetében a gazos területre is átterjedt. A makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, három vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.