Baleset
1 órája
Komoly karambol a 43-ason: négyen utaztak az autókban – galériával
A 43-as főúton történt baleset, ahol két gépjármű ütközött össze.
Honlapunkon megjelent cikkben már beszámoltunk a baleset körülményiről. Két autó karambolozott a 43-as főúton szerda este.
A két járműben összesen négyen utaztak. A makói hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, miközben a társszervek is a helyszínre érkeztek.
Két személyautó ütközött össze a 43-as főútonFotók: Donka Ferenc
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Közgyűlés
1 órája
Jövőre is 87 közmunkása lesz Makónak, munkájuk nyomán szépül a város
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre