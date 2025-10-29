Komoly karambol a 43-ason: négyen utaztak az autókban – galériával

Honlapunkon megjelent cikkben már beszámoltunk a baleset körülményiről. Két autó karambolozott a 43-as főúton szerda este.

Két autó ütközött a 43-as főúton. Fotó: Donka Ferenc.

A két járműben összesen négyen utaztak. A makói hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, miközben a társszervek is a helyszínre érkeztek.