október 29., szerda

Nárcisz névnap

11°
+14
+6
Baleset

1 órája

Komoly karambol a 43-ason: négyen utaztak az autókban – galériával

Címkék#karambol#jármű#főút

A 43-as főúton történt baleset, ahol két gépjármű ütközött össze.

Munkatársunktól

Honlapunkon megjelent cikkben már beszámoltunk a baleset körülményiről. Két autó karambolozott a 43-as főúton szerda este.

43-as főúton autó roncsok
Két autó ütközött a 43-as főúton. Fotó: Donka Ferenc.

A két járműben összesen négyen utaztak. A makói hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, miközben a társszervek is a helyszínre érkeztek.  

Két személyautó ütközött össze a 43-as főúton

Fotók: Donka Ferenc

