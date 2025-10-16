Elvesztette az irányítást, majd az árokba hajtott – fotókon a hódmezővásárhelyi baleset

Honlapunkon megjlent cikkben már megírtuk, hogy a reggel folyamán Hódmezővásárhely és Mártély között a 4521-es út 28-as kilométerszelvényénél egy autó szenvedett baleset. Információnik szerint a jármű női vezetője tisztázatlan körülmények között elvesztette uralmát járműve felett, majd árokba hajtott.

Elvesztette uralmát az utó felett, majd árokba hajtott. Fotó: Donka Ferenc

A balesetet követően az autóban tartózkodó két nő ki tudott szállni a járműből, őket a mentők úgy tudjuk kórházba szállították megfigyelésre. A vásárhelyi hivatásos és a mártélyi önkéntes tűzoltók az autót áramtalanították, majd a forgalmi akadályt megszüntették.