október 16., csütörtök

Gál névnap

11°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Árokba hajtott egy autó Hódmezővásárhely közelében: tűzoltók érkeztek a helyszínre

Címkék#hódmezővásárhely#autó#baleset

Árokba hajtott egy autó Hódmezővásárhely és Mártély között.

Munkatársunktól

Baleset történt Hódmezővásárhely és Mártély között a 4521-es út 28-as kilométerszelvényénél, ahol egy autó hajtott az árokba. 

árokba hajtott autó az út szélén
Árokba hajtott egy autó Hódmezővásárhely térségében. Illusztráció: Shutterstock

Az autó két utasa saját erejéből szállt ki a járműből. A helyszínen a hódmezővásárhelyi hivatásos és a mártélyi önkéntes tűzoltók áramtalanítottak a járművet. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.

A helyszínről készül képek megtekinthetők itt

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu