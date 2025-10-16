Árokba hajtott egy autó Hódmezővásárhely közelében: tűzoltók érkeztek a helyszínre

Baleset történt Hódmezővásárhely és Mártély között a 4521-es út 28-as kilométerszelvényénél, ahol egy autó hajtott az árokba.

Árokba hajtott egy autó Hódmezővásárhely térségében. Illusztráció: Shutterstock

Az autó két utasa saját erejéből szállt ki a járműből. A helyszínen a hódmezővásárhelyi hivatásos és a mártélyi önkéntes tűzoltók áramtalanítottak a járművet. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.

