Délelőtt még ünnepeltek, este már afgánokat fogtak a kerítésnél az ásotthalmi polgárőrök

Ünnepélyes átadás és sikeres szolgálat egy napon az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesületnél. A hét elején az egyesüelt ünnepélyes keretek között vehette át az új, szolgálati célokra biztosított gépkocsit.

Az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület tagjai a Mórahalmi Polgárőrség, az Ásotthalmi Mezőőrség, valamint a Határrendészeti Kirendeltség járőreivel közösen 14 afgánt tartóztattak fel. Fotó: Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület

Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület akcióban

Még aznap este az egyesület tagjai ismét szolgálatba álltak, és megkezdték a szokásos határmenti járőrszolgálatot. A szolgálat megkezdését követően röviddel a Határrendészeti Kirendeltség szolgálatvezetője értesítette a polgárőröket, hogy Ásotthalom Kissor térségében ismeretlen személyek illegálisan lépték át az államhatárt.

Sikeres határmenti közös szolgálat

A riasztásra reagálva az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület tagjai a Mórahalmi Polgárőrség, az Ásotthalmi Mezőőrség és a Határrendészeti Kirendeltség járőreivel közösen, összehangoltan megkezdték a csoport felkutatását. A gyors reagálásnak és a terepismeretnek köszönhetően rövid időn belül sikerült feltartóztatni 14, magát afgán állampolgárnak valló személyt.

Visszakísérték őket

A hatóság munkatársai a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a feltartóztatott személyeket visszakísérték a biztonsági határzárhoz.