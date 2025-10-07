1 órája
Délelőtt még ünnepeltek, este már afgánokat fogtak a kerítésnél az ásotthalmi polgárőrök
Különleges, több szempontból is sikeres napot zártak az ásotthalmi polgárőrök a hét elején. Az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület délelőtt ünnepélyes keretek között vehette át új szolgálati gépkocsiját, majd tagjai még aznap este szolgálatba álltak, és sikeres akcióban vettek részt a határ mentén. 14 afgán migránst fogtak el.
Ünnepélyes átadás és sikeres szolgálat egy napon az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesületnél. A hét elején az egyesüelt ünnepélyes keretek között vehette át az új, szolgálati célokra biztosított gépkocsit.
Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület akcióban
Még aznap este az egyesület tagjai ismét szolgálatba álltak, és megkezdték a szokásos határmenti járőrszolgálatot. A szolgálat megkezdését követően röviddel a Határrendészeti Kirendeltség szolgálatvezetője értesítette a polgárőröket, hogy Ásotthalom Kissor térségében ismeretlen személyek illegálisan lépték át az államhatárt.
Sikeres határmenti közös szolgálat
A riasztásra reagálva az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület tagjai a Mórahalmi Polgárőrség, az Ásotthalmi Mezőőrség és a Határrendészeti Kirendeltség járőreivel közösen, összehangoltan megkezdték a csoport felkutatását. A gyors reagálásnak és a terepismeretnek köszönhetően rövid időn belül sikerült feltartóztatni 14, magát afgán állampolgárnak valló személyt.
Visszakísérték őket
A hatóság munkatársai a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a feltartóztatott személyeket visszakísérték a biztonsági határzárhoz.
