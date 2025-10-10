Egy oszlopnak ütközött egy autó az 55-ös főúton
Balesethez riasztották a tűzoltókat.
Oszlopnak ütközött egy személyautó az 55-ös főút Mórahalom és Ásotthalom közötti szakaszán, a 27-es kilométerszelvény közelében – számolt be a katasztrófavédelem.
A műszaki mentéshez a ruzsai hivatásos tűzoltókat riasztották. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
