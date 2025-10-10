október 10., péntek

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

26 perce

Egy oszlopnak ütközött egy autó az 55-ös főúton

Címkék#Mórahalom#Ásotthalom#katasztrófavédelem

Balesethez riasztották a tűzoltókat.

Delmagyar.hu

Oszlopnak ütközött egy személyautó az 55-ös főút Mórahalom és Ásotthalom közötti szakaszán, a 27-es kilométerszelvény közelében – számolt be a katasztrófavédelem.

Fotó: DM

A műszaki mentéshez a ruzsai hivatásos tűzoltókat riasztották. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

