október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

23 órája

Három autó ütközött Szeged belvárosában — fotóval

Címkék#karambol#Csongrádi sugárút#autó

Baleset történt Szeged belterületén, három autó ütközött.

Delmagyar.hu

Karambol történt Szegeden a Csongrádi sugárúton.

három autó ütközött össze Szegeden.
Három autó csúszott egymásba a Csongrádi sugárúton. Fotó: Gémes Sándor

Ráfutásos baleset okoz torlódást ezen az útszakaszon, ahol három autó csúszott össze.

három autó ütközött össze Szegeden.
Egymásba csúsztak az autók. Fotó: Gémes Sándor

Mindenki vezessen óvatosan, hiszen nem jók a látási viszonyok és az úttest is csúszós lehet.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu