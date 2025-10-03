Három autó ütközött Szeged belvárosában — fotóval
Baleset történt Szeged belterületén, három autó ütközött.
Karambol történt Szegeden a Csongrádi sugárúton.
Ráfutásos baleset okoz torlódást ezen az útszakaszon, ahol három autó csúszott össze.
Mindenki vezessen óvatosan, hiszen nem jók a látási viszonyok és az úttest is csúszós lehet.
