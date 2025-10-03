Három autó ütközött Szeged belvárosában — fotóval

Karambol történt Szegeden a Csongrádi sugárúton.

Három autó csúszott egymásba a Csongrádi sugárúton. Fotó: Gémes Sándor

Ráfutásos baleset okoz torlódást ezen az útszakaszon, ahol három autó csúszott össze.

Egymásba csúsztak az autók. Fotó: Gémes Sándor

Mindenki vezessen óvatosan, hiszen nem jók a látási viszonyok és az úttest is csúszós lehet.