Baleset
2 órája
Lezárták az autópálya Szeged felé vezető oldalát
Kamion és személyautó ütközött össze az M43-as autópálya Szeged felé vezető oldalán az éjjel.
Éjjel baleset történ az M43-as autópálya Szeged felé vezető oldalán, a 38-as kilométernél, Makó térségében.
Egy kamion és egy személyautó ütközött össze a ráfutásos balesetben. A makói hivatásos tűzoltók a helyszínre vonultak és áramtalanították az autót. A helyszínelés idejére az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.
