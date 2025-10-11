október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Lezárták az autópálya Szeged felé vezető oldalát

Címkék#kamion#m43#Makó

Kamion és személyautó ütközött össze az M43-as autópálya Szeged felé vezető oldalán az éjjel.

Munkatársunktól

Éjjel baleset történ az M43-as autópálya Szeged felé vezető oldalán, a 38-as kilométernél, Makó térségében. 

kamion karambolozott az autópálya szeged felé vezető oldalán
Baleset történt az M43-as autópálya Szeged felé vezető oldalán. Fotó: Shutterstock

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze a ráfutásos balesetben. A makói hivatásos tűzoltók a helyszínre vonultak és áramtalanították az autót. A helyszínelés idejére az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu