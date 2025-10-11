Lezárták az autópálya Szeged felé vezető oldalát

Éjjel baleset történ az M43-as autópálya Szeged felé vezető oldalán, a 38-as kilométernél, Makó térségében.

Baleset történt az M43-as autópálya Szeged felé vezető oldalán. Fotó: Shutterstock

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze a ráfutásos balesetben. A makói hivatásos tűzoltók a helyszínre vonultak és áramtalanították az autót. A helyszínelés idejére az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.