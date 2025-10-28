október 28., kedd

Tűzeset

2 órája

Avartűz pusztít Szegednél, két tároló vált a lángok martalékává

Címkék#tűz#avartűz#külterület#Szeged

Két hektáron ég az avar Gyálarét közelében, Szeged külterületén.

Delmagyar.hu

Két hektárnyi területen kapott lángra az avar Gyálarét közelében, Szeged külterületén kedden.

Avartűz pusztít Szeged külterületén
Avartűz: Két hektár lángol Szeged határában. Fotó: Tóth Imre

Avartűz a külterületen

 A gyorsan terjedő tűzben két faszerkezetű tároló is leégett. A városi hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték meg a tűz oltását, és megakadályozták, hogy a lángok továbbterjedjenek a környező növényzetre. Az eset során személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát vizsgálják – írja a katasztrófavédelem

