Avartűz pusztít Szegednél, két tároló vált a lángok martalékává
Két hektáron ég az avar Gyálarét közelében, Szeged külterületén.
Két hektárnyi területen kapott lángra az avar Gyálarét közelében, Szeged külterületén kedden.
Avartűz a külterületen
A gyorsan terjedő tűzben két faszerkezetű tároló is leégett. A városi hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték meg a tűz oltását, és megakadályozták, hogy a lángok továbbterjedjenek a környező növényzetre. Az eset során személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát vizsgálják – írja a katasztrófavédelem.
