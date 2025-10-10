Többször átpördült majd az oszlopnak csapódott autójával egy idős férfi – galériával
Súlyos baleset történt az 55-ös főút Mórahalom és Ásotthalom közötti szakaszán: egy idős férfi járműve többször átpördült, majd egy kerítésnek csapódott.
A baleset a főút 27-es kilométerszelvénye közelében történt, amikor az autó Szeged irányába haladt. A sofőr, egy idős férfi egy balkanyarban eddig tisztázatlan körülmények között elveszítette uralmát a jármű fölött, az autó átsodródott a bal oldalra, majd a mély vízelvezető árokba csapódott, ahol többször is átpördült. Végül egy kerítés oszlopának ütközött. Az autóból minden szétszóródott, még a szélvédője is kiszakadt a helyéről. A járműben csak a sofőr tartózkodott, akit a mentők a helyszíni ellátás után a szegedi klinikára szállítottak. A helyszínre érkező ruzsai hivatásos tűzoltók áramtalanították az összeroncsolódott autót.
Egy idős férfi járműve többször átpördült, majd egy kerítésnek csapódott.Fotók: Donka Ferenc
A mentés idején az érintett útszakaszon félpályás útlezárás volt érvényben. A baleset pontos körülményeit a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják.
