Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

52 perce

Többször átpördült majd az oszlopnak csapódott autójával egy idős férfi – galériával

#Mórahalom#Ásotthalom#baleset#Szegedi Rendőrkapitányság

Súlyos baleset történt az 55-ös főút Mórahalom és Ásotthalom közötti szakaszán: egy idős férfi járműve többször átpördült, majd egy kerítésnek csapódott.

Delmagyar.hu
Többször átpördült majd az oszlopnak csapódott autójával egy idős férfi – galériával

A baleset a főút 27-es kilométerszelvénye közelében történt, amikor az autó Szeged irányába haladt. A sofőr, egy idős férfi egy balkanyarban eddig tisztázatlan körülmények között elveszítette uralmát a jármű fölött, az autó átsodródott a bal oldalra, majd a mély vízelvezető árokba csapódott, ahol többször is átpördült. Végül egy kerítés oszlopának ütközött. Az autóból minden szétszóródott, még a szélvédője is kiszakadt a helyéről. A járműben csak a sofőr tartózkodott, akit a mentők a helyszíni ellátás után a szegedi klinikára szállítottak. A helyszínre érkező ruzsai hivatásos tűzoltók áramtalanították az összeroncsolódott autót.

Komolyan összetört az autó a balesetben. Fotó: Donka Ferenc

 

Egy idős férfi járműve többször átpördült, majd egy kerítésnek csapódott.

Fotók: Donka Ferenc

A mentés idején az érintett útszakaszon félpályás útlezárás volt érvényben. A baleset pontos körülményeit a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják.

A baleset pontos körülményeit a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják.

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

