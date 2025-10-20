Egy busz és egy autó ütközött Szegeden

Összeütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Szegeden, a Kossuth Lajos sugárút és a Damjanich utca kereszteződésénél.

Fotó: DM

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a buszon nem voltak utasok, és az autóban is csak a sofőr ült. A helyszínre mentő is érkezett. A szegedi hivatásos tűzoltói áramtalanítottak.

A karambol miatt az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.