Egy busz és egy autó ütközött Szegeden
Az érintett szakaszon akadozik a közlekedés.
Összeütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Szegeden, a Kossuth Lajos sugárút és a Damjanich utca kereszteződésénél.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a buszon nem voltak utasok, és az autóban is csak a sofőr ült. A helyszínre mentő is érkezett. A szegedi hivatásos tűzoltói áramtalanítottak.
A karambol miatt az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
