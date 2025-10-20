október 20., hétfő

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

57 perce

Egy busz és egy autó ütközött Szegeden

Az érintett szakaszon akadozik a közlekedés.

Delmagyar.hu

Összeütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Szegeden, a Kossuth Lajos sugárút és a Damjanich utca kereszteződésénél. 

Fotó: DM

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a buszon nem voltak utasok, és az autóban is csak a sofőr ült. A helyszínre mentő is érkezett. A szegedi hivatásos tűzoltói áramtalanítottak. 

A karambol miatt az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

