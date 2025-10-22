október 22., szerda

Közlekedési baleset

39 perce

Baleset nehezíti a forgalmat Szeged belvárosában, érdemes kerülni

Baleset nehezíti a közlekedést Szeged belvárosában.

Delmagyar.hu

Baleset történt Szegeden a Dugonics téren. 

baleset Szegeden
Baleset történt a Dugonics téren, a mentők is a helyszínre érkeztek. Fotó: olvasói 

Baleset Szeged belvárosában

Helyszíni információnk szerint az esethez mentő is érkezett. A személyautóból a sofőr felőli oldalról emeltek ki egy személyt. A Szegedi Közlekedési kft. tájékoztatása alapján a baleset miatt a Szent István tér és a Klinikák végállomás között pótlóbuszok közlekednek. Előreláthatólag 5-10 perces vonali késések várhatóak.

Érintett járatok: 8-as, 10-es trolibuszvonal

