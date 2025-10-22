Közlekedési baleset
3 órája
Baleset nehezíti a forgalmat Szeged belvárosában, érdemes kerülni
Baleset nehezíti a közlekedést Szeged belvárosában.
Baleset történt Szegeden a Dugonics téren.
Baleset Szeged belvárosában
Helyszíni információnk szerint az esethez mentő is érkezett. A személyautóból a sofőr felőli oldalról emeltek ki egy személyt. A Szegedi Közlekedési kft. tájékoztatása alapján a baleset miatt a Szent István tér és a Klinikák végállomás között pótlóbuszok közlekednek. Előreláthatólag 5-10 perces vonali késések várhatóak.
Érintett járatok: 8-as, 10-es trolibuszvonal
