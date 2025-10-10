Komoly baleset történt Szegeden, két autó ütközött össze
Két autó ütközött össze a Cserepe soron Szegeden.
Komoly baleset történt Szegeden a Cserepes sor és és a Katona József utca kereszteződésében. Mentőt és rendőrt is riasztottak a helyszínre.
Megkeresésünkre a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség elmondta: a vétkes sofőr nem adta meg az elsőbbséget a másik járműnek, amelyek így összeütköztek. A balesetben senki sem sérült meg.
Jelenleg is folyik a helyszínelés, a helyszínen fokozott óvatossággal közlekedjenek!
