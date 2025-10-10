október 10., péntek

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

27 perce

Komoly baleset történt Szegeden, két autó ütközött össze

Két autó ütközött össze a Cserepe soron Szegeden.

Delmagyar.hu

Komoly baleset történt Szegeden a Cserepes sor és és a Katona József utca kereszteződésében. Mentőt és rendőrt is riasztottak a helyszínre. 

baleset
Csúnyán összetört mindkét autó a balesetben. Fotó: Gémes Sándor

Megkeresésünkre a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség elmondta: a vétkes sofőr nem adta meg az elsőbbséget a másik járműnek, amelyek így összeütköztek. A balesetben senki sem sérült meg.

baleset
Az ütközés erejétől kitört az autó kereke. Fotó: Gémes Sándor

Jelenleg is folyik a helyszínelés, a helyszínen fokozott óvatossággal közlekedjenek!

baleset
Fotó: Gémes Sándor

