Összeütközött, majd az árokba borult egy autó Földeák közelében

Egymásnak ütközött két gépjármű a Földeákot és Makót összekötő, 4415-ös út 19-es kilométerszelvényénél.

Árokba sodródott a balestet szenevdett jármű. Illusztráció: Shutterstock

A baleset következtében az egyik gépkocsi az árokba sodródott és a tetejére borult. A makói hivatásos tűzoltók kerekeire állították a felborult járművet, majd áramtalanították. A helyszínre mentő is érkezett.