október 31., péntek

Farkas névnap

18°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

37 perce

Összeütközött, majd az árokba borult egy autó Földeák közelében

Címkék#Makó#Földeák#balest

Két személyautó balesetezett a Földeákot és Makót összekötő, 4415-ös úton.

Munkatársunktól

Egymásnak ütközött két gépjármű a Földeákot és Makót összekötő, 4415-ös út 19-es kilométerszelvényénél.

baleset földeák mellett
Árokba sodródott a balestet szenevdett jármű. Illusztráció: Shutterstock

A baleset következtében az egyik gépkocsi az árokba sodródott és a tetejére borult. A makói hivatásos tűzoltók kerekeire állították a felborult járművet, majd áramtalanították. A helyszínre mentő is érkezett.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu