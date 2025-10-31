Baleset
1 órája
Összeütközött, majd az árokba borult egy autó Földeák közelében
Két személyautó balesetezett a Földeákot és Makót összekötő, 4415-ös úton.
Egymásnak ütközött két gépjármű a Földeákot és Makót összekötő, 4415-ös út 19-es kilométerszelvényénél.
A baleset következtében az egyik gépkocsi az árokba sodródott és a tetejére borult. A makói hivatásos tűzoltók kerekeire állították a felborult járművet, majd áramtalanították. A helyszínre mentő is érkezett.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Javítási munkálatok
3 órája
Újabb utcát túrnak fel a városban, folytatódik a csatornajavítás Szegeden
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre