Közlekedési baleset

29 perce

Négyen sérültek meg a földeáki úton, fotókon mutatjuk az ütközés helyszínét

Baleset történt Hódmezővásárhely határában. Az ütközés következtében többen is megsérültek.

Delmagyar.hu

Súlyos közúti baleset történt Hódmezővásárhely és Makó között, a Földeáki úton. 

Közlekedési baleset
Súlyos közúti baleset történt a Földeáki úton. Fotó: Donka Ferenc

Közlekedési baleset

Információink szerint egy Makó felé tartó autó balra akart kanyarodni egy bekötőútra, miközben mögötte a kamion lassított. Az őt követő autó azonban előzésbe kezdett, és a kanyarodó járművel ütközött. Az ütközés következtében az egyik autó a vasúti sínek mellé csapódott. A mentők négy sérültet láttak el, közülük kettőt kórházba vittek. A tűzoltók a járműveket áramtalanították, a forgalmat félpályán engedték. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Baleset történt Vásárhely és Makó között

Fotók: Donka Ferenc

 

