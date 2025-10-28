Négyen sérültek meg a földeáki úton, fotókon mutatjuk az ütközés helyszínét

Súlyos közúti baleset történt Hódmezővásárhely és Makó között, a Földeáki úton.

Súlyos közúti baleset történt a Földeáki úton. Fotó: Donka Ferenc

Közlekedési baleset

Információink szerint egy Makó felé tartó autó balra akart kanyarodni egy bekötőútra, miközben mögötte a kamion lassított. Az őt követő autó azonban előzésbe kezdett, és a kanyarodó járművel ütközött. Az ütközés következtében az egyik autó a vasúti sínek mellé csapódott. A mentők négy sérültet láttak el, közülük kettőt kórházba vittek. A tűzoltók a járműveket áramtalanították, a forgalmat félpályán engedték. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.