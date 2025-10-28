29 perce
Négyen sérültek meg a földeáki úton, fotókon mutatjuk az ütközés helyszínét
Baleset történt Hódmezővásárhely határában. Az ütközés következtében többen is megsérültek.
Súlyos közúti baleset történt Hódmezővásárhely és Makó között, a Földeáki úton.
Közlekedési baleset
Információink szerint egy Makó felé tartó autó balra akart kanyarodni egy bekötőútra, miközben mögötte a kamion lassított. Az őt követő autó azonban előzésbe kezdett, és a kanyarodó járművel ütközött. Az ütközés következtében az egyik autó a vasúti sínek mellé csapódott. A mentők négy sérültet láttak el, közülük kettőt kórházba vittek. A tűzoltók a járműveket áramtalanították, a forgalmat félpályán engedték. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Baleset történt Vásárhely és Makó közöttFotók: Donka Ferenc
