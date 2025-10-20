október 20., hétfő

2 órája

Két autó csattant egymásnak Hódmezővásárhelyen – galériával

Címkék#baleset#Klauzál utcában#Hódmezővásárhely

Két autó ütközött.

Delmagyar.hu

A baleset Hódmezővásárhelyen, a Klauzál utcában történt. A fekete színű autós egy zsákutcából fordult volna a védett útvonalra, amikor neki balról egy személyautó érkezett. A Fekete jármű vezetője a kereszteződésben előrehaladt, hogy beláthatóvá tegye magának az útszakaszt. Ekkor ütközött az éppen arra közlekedő jobbra tartási kötelezettségének eleget tevő másik járművel. 

Két autó ütközött. Fotó: Donka Ferenc

Személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett.

Két autó ütközött Vásárhelyen

Fotók: Donka Ferenc

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

