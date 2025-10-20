Két autó csattant egymásnak Hódmezővásárhelyen – galériával
Két autó ütközött.
A baleset Hódmezővásárhelyen, a Klauzál utcában történt. A fekete színű autós egy zsákutcából fordult volna a védett útvonalra, amikor neki balról egy személyautó érkezett. A Fekete jármű vezetője a kereszteződésben előrehaladt, hogy beláthatóvá tegye magának az útszakaszt. Ekkor ütközött az éppen arra közlekedő jobbra tartási kötelezettségének eleget tevő másik járművel.
Személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett.
Két autó ütközött VásárhelyenFotók: Donka Ferenc
