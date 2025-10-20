Két autó csattant egymásnak Hódmezővásárhelyen – galériával

A baleset Hódmezővásárhelyen, a Klauzál utcában történt. A fekete színű autós egy zsákutcából fordult volna a védett útvonalra, amikor neki balról egy személyautó érkezett. A Fekete jármű vezetője a kereszteződésben előrehaladt, hogy beláthatóvá tegye magának az útszakaszt. Ekkor ütközött az éppen arra közlekedő jobbra tartási kötelezettségének eleget tevő másik járművel.

Két autó ütközött. Fotó: Donka Ferenc

Személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett.