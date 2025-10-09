Két autó karambolozott Kisteleknél, fotókon mutatjuk a helyszínt

Karambolozott két személyautó az 5411-es út Kistelek és Kömpöc közötti szakaszán, az M5-ös autópálya közelében. A kisteleki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották – írja a katasztrófavédelem.

Teljes szélességében lezárták a baleset miatt az utat.

