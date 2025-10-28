Elütöttek egy idős nőt a zebrán

A reggeli órákban előtt elütöttek egy idős nőt Kiskundorozsmán, a Dorozsmai úton, a Posta előtt.

Baleset a Dorozsmai úton. Fotó: Facebook.

A rendőrségi tájékoztatás szerint szerint félpályás útlezárás van érvényben, a forgalom egy sávon halad. Torlódásra kell számítani, a környező utcákban érdemes kerülni.

A helyszíni információk szerint a nő a kerékpárját a zebrán tolta. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.