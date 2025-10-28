október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Elütöttek egy idős nőt a zebrán

Címkék#baleset#Dorozsmai út#Szeged

Baleset Szegeden.

Delmagyar.hu
Elütöttek egy idős nőt a zebrán

A reggeli órákban előtt elütöttek egy idős nőt Kiskundorozsmán, a Dorozsmai úton, a Posta előtt.

Baleset a Dorozsmai úton. Fotó: Facebook.

A rendőrségi tájékoztatás szerint szerint félpályás útlezárás van érvényben, a forgalom egy sávon halad. Torlódásra kell számítani, a környező utcákban érdemes kerülni.

A helyszíni információk szerint a nő a kerékpárját a zebrán tolta. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu