Baleset

2 órája

Karambol lassítja a haladást szerda este a 43-as főúton

Címkék#Kiszombor#karambol#baleset

Két autó ütközött össze szerda este. A baleset Kiszomboron, a 27-es kilométernél történt.

Delmagyar.hu
Karambol lassítja a haladást szerda este a 43-as főúton

Két személyautó ütközött össze a 43-as főúton szerda este. A baleset Kiszomboron, a 27-es kilométernél történt.

baleset Kiszomboron két autó összetörve
Baleset Kiszomboron: összesen négyen utaztak a két karambolozó járműben. Illusztráció: DM

A járművekben összesen négyen utaztak. A makói hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesethez a társszervek is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon félpályás útlezárás van – tájékoztatott a katasztrófavédelem. 

