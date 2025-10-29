Karambol lassítja a haladást szerda este a 43-as főúton

Két személyautó ütközött össze a 43-as főúton szerda este. A baleset Kiszomboron, a 27-es kilométernél történt.

Baleset Kiszomboron: összesen négyen utaztak a két karambolozó járműben. Illusztráció: DM

A járművekben összesen négyen utaztak. A makói hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesethez a társszervek is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon félpályás útlezárás van – tájékoztatott a katasztrófavédelem.