1 órája
Karambol lassítja a haladást szerda este a 43-as főúton
Két autó ütközött össze szerda este. A baleset Kiszomboron, a 27-es kilométernél történt.
Két személyautó ütközött össze a 43-as főúton szerda este. A baleset Kiszomboron, a 27-es kilométernél történt.
A járművekben összesen négyen utaztak. A makói hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A balesethez a társszervek is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon félpályás útlezárás van – tájékoztatott a katasztrófavédelem.
8 órája
