október 27., hétfő

Koccanás

37 perce

Két autó ütközött össze a Sándorfalvi úton

Címkék#Sándorfalvi út#Szeged#baleset

Koccanás történt a Sándorfalvi úton. A balesetben két autó ütközött.

Delmagyar.hu

Két autó koccant össze a Sándorfalvi úton hétfőn, délután 1 óra körül. A Szegedről kifelé tartó oldalon történt a baleset – hívták fel a figyelmet az egyik helyi Facebook-csoportban.

két autó balesetet szenvedett, egy rendőrautó áll mellettük
Baleset a Sándorfalvi úton: két autó koccant. Fotó: Zsuzsanna Tóth 

A poszt szerint torlódás nem volt tapasztalható. A rendőrségi tájékoztatás szerint anyagi kár keletkezett csak, személyi sérülés nem történt.

