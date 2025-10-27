Koccanás
1 órája
Két autó ütközött össze a Sándorfalvi úton
Koccanás történt a Sándorfalvi úton. A balesetben két autó ütközött.
Két autó koccant össze a Sándorfalvi úton hétfőn, délután 1 óra körül. A Szegedről kifelé tartó oldalon történt a baleset – hívták fel a figyelmet az egyik helyi Facebook-csoportban.
A poszt szerint torlódás nem volt tapasztalható. A rendőrségi tájékoztatás szerint anyagi kár keletkezett csak, személyi sérülés nem történt.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Színháztörténeti relikvia
2 órája
Tolongtak a rajongók a Szegedi Nemzeti Színház különleges emléktárgyaiért
Ezt ne hagyja ki!Segítségkérés
2 órája
Kiderült, mi okozhatta a sándorfalvi tüzet – gyűjtés indult a megkárosult családnak
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre