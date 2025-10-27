Két autó ütközött össze a Sándorfalvi úton

Két autó koccant össze a Sándorfalvi úton hétfőn, délután 1 óra körül. A Szegedről kifelé tartó oldalon történt a baleset – hívták fel a figyelmet az egyik helyi Facebook-csoportban.

Baleset a Sándorfalvi úton: két autó koccant. Fotó: Zsuzsanna Tóth

A poszt szerint torlódás nem volt tapasztalható. A rendőrségi tájékoztatás szerint anyagi kár keletkezett csak, személyi sérülés nem történt.