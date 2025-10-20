október 20., hétfő

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

52 perce

Baleset lassítja a forgalmat a Tisza Lajos körúton

Torlódás van kialakulóban a környéken.

Delmagyar.hu

Baleset történt a Tisza Lajos körút és a Mikszáth Kálmán utca kereszteződésében.

baleset
Baleset történt a Tisza Lajos körúton. Fotó: olvasói fotó

Az autókat a villamos sínekre terelik, lassulás várható a környéken. 

