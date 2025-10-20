Baleset lassítja a forgalmat a Tisza Lajos körúton
Torlódás van kialakulóban a környéken.
Baleset történt a Tisza Lajos körút és a Mikszáth Kálmán utca kereszteződésében.
Az autókat a villamos sínekre terelik, lassulás várható a környéken.
