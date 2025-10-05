Őz ugrott ki az autóbusz elé, egy ember megsérült

Helyszíni információink szerint egy személy megsérült, amikor autóbusz elé ugrott egy őz Csongrád közelében, a 451-es főúton.

Baleset: őz ugrott az autóbusz elé. Fotó: Donka Ferenc

A távolsági autóbusz Kecskemétről érkezett, amikor neki balról, egy őz ugrott ki a jármű elé, ami elütötte. A vadat látva a sofőr fékezett, ettől egy személy az ülésről leesett, őt a mentők kórházba vitték, míg a többi utast a busz mögött érkező másik autóbusz szállította tovább. Ezen a területen már több baleset is történt a vadak miatt, ami már eddig is jelentős anyagi kárt okozott a gépkocsikban.