október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

8 órája

Őz ugrott ki az autóbusz elé, egy ember megsérült

Címkék#baleset#Csongrád#kórház#őz

Baleset történt Csongrád közelében. A mentők egy embert kórházba szállítottak.

Delmagyar.hu

Helyszíni információink szerint egy személy megsérült, amikor autóbusz elé ugrott egy őz Csongrád közelében, a 451-es főúton. 

baleset
Baleset: őz ugrott az autóbusz elé. Fotó: Donka Ferenc

A távolsági autóbusz Kecskemétről érkezett, amikor neki balról, egy őz ugrott ki a jármű elé, ami elütötte. A vadat látva a sofőr fékezett, ettől egy személy az ülésről leesett, őt a mentők kórházba vitték, míg a többi utast a busz mögött érkező másik autóbusz szállította tovább. Ezen a területen már több baleset is történt a vadak miatt, ami már eddig is jelentős anyagi kárt okozott a gépkocsikban.

Őz ugrott az autóbusz elé Csongrád közelében

Fotók: Donka Ferenc

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu