Őz ugrott ki az autóbusz elé, egy ember megsérült
Baleset történt Csongrád közelében. A mentők egy embert kórházba szállítottak.
Helyszíni információink szerint egy személy megsérült, amikor autóbusz elé ugrott egy őz Csongrád közelében, a 451-es főúton.
A távolsági autóbusz Kecskemétről érkezett, amikor neki balról, egy őz ugrott ki a jármű elé, ami elütötte. A vadat látva a sofőr fékezett, ettől egy személy az ülésről leesett, őt a mentők kórházba vitték, míg a többi utast a busz mögött érkező másik autóbusz szállította tovább. Ezen a területen már több baleset is történt a vadak miatt, ami már eddig is jelentős anyagi kárt okozott a gépkocsikban.
Őz ugrott az autóbusz elé Csongrád közelébenFotók: Donka Ferenc
