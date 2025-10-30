Baleset
1 órája
Koccanás a szegedi rakparton: trolibusz és személyautó ütközött
Egy trolibusza, valamint egy személyautó ütközött össze a Huszár Mátyás rakparton.
Egy menetrend szerint közlekedő trolibusz és egy személyautó balesetezett a Huszár Mátyás rakpart és a Tisza Lajos körút találkozásánál ma dél körül – írja a Webrádió.
A trolibuszon utazó egyik személy megsérült, a gépkocsi lökhárítója pedig leszakadt az ütközés következtében.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Közösség
2 órája
Ingyen lesz a birkapörkölt és élőzene várja a partiarcokat, roma halloween lesz Vásárhelyen
Ezt ne hagyja ki!Múltidéző
22 órája
Négyszázmilliós kártérítést követelt a csónakház elsüllyedése után a szegedi egyesület
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre