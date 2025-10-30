október 30., csütörtök

Baleset

1 órája

Koccanás a szegedi rakparton: trolibusz és személyautó ütközött

Egy trolibusza, valamint egy személyautó ütközött össze a Huszár Mátyás rakparton.

Munkatársunktól

Egy menetrend szerint közlekedő trolibusz és egy személyautó balesetezett a Huszár Mátyás rakpart és a Tisza Lajos körút találkozásánál ma dél körül – írja a Webrádió.

baleset történt a rakparton
Baleset történt a szegedi rakparton. Fotó: Webrádió

A trolibuszon utazó egyik személy megsérült, a gépkocsi lökhárítója pedig leszakadt az ütközés következtében. 

