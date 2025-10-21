Baleset a 451-es főúton Szentesnél – torlódás a körforgalomnál (galériával)

Baleset nehezíti a közlekedést Szentesen, a 451-es főúton.

Baleset Szentesnél. Fotó: Donka Ferenc

Baleset Szentesen

Információnk szerint az első fekete színű autó forgalmi ok miatt megállt a körforgalomban, majd az utána érkező fehér gépkocsi vezetője ezt későn vette észre és nekiütközött. Úgy tudjuk, hogy a járművekben csak a két sofőr ült, ők nem sérültek meg. A baleset miatt a körforgalom egy részét lezárták, így csak rendőri irányítás mellett egy irányban tudták engedni a kocsisort. Az összeütközött autók forgalmi akadályt képeztek, emiatt torlódás alakult a 451-es főút ezen szakaszán.