október 21., kedd

Orsolya névnap

18°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

39 perce

Baleset a 451-es főúton Szentesnél – torlódás a körforgalomnál (galériával)

Címkék#Szentes#baleset#gépkocsi

Két személyautó ütközött össze Szentes külterületén.

Delmagyar.hu

Baleset nehezíti a közlekedést Szentesen, a 451-es főúton. 

Baleset Szentesnél
Baleset Szentesnél. Fotó: Donka Ferenc

Baleset Szentesen 

Információnk szerint az első fekete színű autó forgalmi ok miatt megállt a körforgalomban, majd az utána érkező fehér gépkocsi vezetője ezt későn vette észre és nekiütközött. Úgy tudjuk, hogy a járművekben csak a két sofőr ült, ők nem sérültek meg. A baleset miatt a körforgalom egy részét lezárták, így csak rendőri irányítás mellett egy irányban tudták engedni a kocsisort. Az összeütközött autók forgalmi akadályt képeztek, emiatt torlódás alakult a 451-es főút ezen szakaszán.

 

Két autó ütközött össze Szentesnél

Fotók: Donka Ferenc

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu