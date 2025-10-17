Trágyaszállító hátuljába csapódott egy autó, négyen sérültek meg – galériával
Súlyos baleset történt Nagymágocs közelében, ahol trágyaszállítóba csapódott egy autó.
Négyen sérültek meg, amikor egy trágyaszállító traktor hátuljába csapódott egy személyautó Nagymágocs közelében.
Információnk szerint a trágyát szállító traktor balra nagy ívben, egy földútra akart bekanyarodni, de a mögötte érkező autós ezt későn vette észre és a pótkocsinak csapódott.
Trágyaszállítóba csapódott egy autó NagymágocsnálFotók: Donka Ferenc
Úgy tudjuk, hogy a személyautóban négyen ültek, a mentők mindannyiukat a szentesi kórházba szállították.
