Trágyaszállító hátuljába csapódott egy autó, négyen sérültek meg – galériával

Négyen sérültek meg, amikor egy trágyaszállító traktor hátuljába csapódott egy személyautó Nagymágocs közelében.

Baleset történt Nagymágocs közelében. Fotó: Donka Ferenc



Információnk szerint a trágyát szállító traktor balra nagy ívben, egy földútra akart bekanyarodni, de a mögötte érkező autós ezt későn vette észre és a pótkocsinak csapódott.