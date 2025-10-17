október 17., péntek

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

30 perce

Trágyaszállító hátuljába csapódott egy autó, négyen sérültek meg – galériával

Címkék#trágya#Nagymágocs#baleset#traktor

Súlyos baleset történt Nagymágocs közelében, ahol trágyaszállítóba csapódott egy autó.

Delmagyar.hu

Négyen sérültek meg, amikor egy trágyaszállító traktor hátuljába csapódott egy személyautó Nagymágocs közelében.

Baleset: trágyaszállítóba csapódott egy autó
Baleset történt Nagymágocs közelében. Fotó: Donka Ferenc


Információnk szerint a trágyát szállító traktor balra nagy ívben, egy földútra akart bekanyarodni, de a mögötte érkező autós ezt későn vette észre és a pótkocsinak csapódott.

Trágyaszállítóba csapódott egy autó Nagymágocsnál

Fotók: Donka Ferenc

Úgy tudjuk, hogy a személyautóban négyen ültek, a mentők mindannyiukat a szentesi kórházba szállították. 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
