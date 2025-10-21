október 21., kedd

Orsolya névnap

10°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Szinte teljesen eltűnt az autó eleje miután becsapódott a traktorba – galériával

Címkék#traktor vontatmány#Hódmezővásárhely#baleset

Traktor vontatmányába hajtott egy személyautós a 47-esen.

Delmagyar.hu

Szinte a csodával határos módon nem történt tragédia a 47-es számú főút elkerülő szakaszán Hódmezővásárhely közelében a 195-ös szelvénynél. A mezőgazdasági vontató és a személyautó azonos irányban közlekedett Szeged irányába, amikor a traktor vezetője egy hatalmas csattanásra lett figyelmes.

Hátulról hajtott bele a traktor vontatmányába a személyautó. Fotó: Donka Ferenc

Kiszállt a járműből és ekkor látta, hogy a mögötte közlekedő személyautós szinte fékezés nélkül belerohant a vontatmányába. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a Renault  típusú autó eleje szinte teljesen megsemmisült.

Durva baleset a 47-esen, szinte teljesen eltűnt a személyautó eleje

Fotók: Donka Ferenc

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu