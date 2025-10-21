Baleset
Szinte teljesen eltűnt az autó eleje miután becsapódott a traktorba – galériával
Traktor vontatmányába hajtott egy személyautós a 47-esen.
Szinte a csodával határos módon nem történt tragédia a 47-es számú főút elkerülő szakaszán Hódmezővásárhely közelében a 195-ös szelvénynél. A mezőgazdasági vontató és a személyautó azonos irányban közlekedett Szeged irányába, amikor a traktor vezetője egy hatalmas csattanásra lett figyelmes.
Kiszállt a járműből és ekkor látta, hogy a mögötte közlekedő személyautós szinte fékezés nélkül belerohant a vontatmányába. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a Renault típusú autó eleje szinte teljesen megsemmisült.
Durva baleset a 47-esen, szinte teljesen eltűnt a személyautó elejeFotók: Donka Ferenc
