Szinte teljesen eltűnt az autó eleje miután becsapódott a traktorba – galériával

Szinte a csodával határos módon nem történt tragédia a 47-es számú főút elkerülő szakaszán Hódmezővásárhely közelében a 195-ös szelvénynél. A mezőgazdasági vontató és a személyautó azonos irányban közlekedett Szeged irányába, amikor a traktor vezetője egy hatalmas csattanásra lett figyelmes.

Hátulról hajtott bele a traktor vontatmányába a személyautó. Fotó: Donka Ferenc

Kiszállt a járműből és ekkor látta, hogy a mögötte közlekedő személyautós szinte fékezés nélkül belerohant a vontatmányába. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a Renault típusú autó eleje szinte teljesen megsemmisült.