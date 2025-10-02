Közlekedési baleset
Tegnap, 14:36
A héten már nem az első, személyautó és tramtrain ütközött Szegeden – galériával
Újabb tramtrain baleset nehezíti a közlekedést Szegeden.
Összeütközött egy tramtrain és egy személyautó Szegeden, a Szatymazi utcában. A héten ez már a második tramtrain baleset.
A baleset következtében a személyautó egy vasúti teherkocsira sodródott. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsit, amelyben négyen utaztak. A helyszínen vannak a mentők is – írja a katasztrófavédelem honlapján.
Tramtrain és autó ütközött a Szatymazi utcánál SzegedenFotók: Gémes Sándor
